Новак Джокович собирает подписи в поддержку Пельи и Дельена

Первая ракетка мира и глава Совета игроков АТР Новак Джокович принял решение встать на защиту аргентинца Гидо Пельи и боливийца Уго Дельена. Как сообщает Marca, серб просит игроков подписать петицию в поддержку коллег, которых сняли с турнира в Нью-Йорке по причине того, что те контактировали с заражённым физиотерапевтом Хуаном Галваном.

Джокович считает, что USTA должна восстановить их в правах и дать возможность начать турнир хотя бы с квалификационных раундов.

Австралийская теннисистка Эллен Перес в своём "твиттере" разъяснила ситуацию: "Нам ясно дали понять, что если у кого-то положительный результат теста, то человек, с которым он находится в близком контакте, будет изолирован. Чтобы считаться близким контактом, он должен находиться рядом с этим человеком в течение 15 минут, где бы это ни происходило".