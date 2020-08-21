Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская сыграет с легендарной американкой на старте турнира в Нью-Йорке
Ожидается упорное противостояние.
Единственная украинка в основной сетке турнира Premier 5 в Нью-Йорке Даяна Ястремская узнала имя своей первой соперницы.
На Western & Southern Open одесситка в статусе 16-й сеяной стартует матчем против 65-й ракетки мира Винус Уильямс, которая получила от организаторов wild card.
Ястремская и Уильямс-старшая в Нью-Йорке проведут первую очную встречу. Победительница этого матча во втором раунде сыграет с Хизер Уотсон или Бернардой Пера.
Потенциальной соперницей Ястремской по третьему кругу является еще одна экс-первая ракетка мира – четвертая сеяная из Японии Наоми Осака.
Даяна Ястремская в прошлом году на Western & Southern Open дошла до второго раунда, проиграв Светлане Кузнецовой.