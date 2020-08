Гегемония "Джокера": на чем остановился АТР-тур перед пандемией

Январь: Джокович приводит Сербию к титулу на ATP Cup и вырывает победу на Australian Open

Все турниры месяца в ATP-туре:

АТР Cup в Брисбене, Перте и Сиднее с призовым фондом $15,000,000. Победитель – Сербия. Финалист – Испания.

Доха (ATP-250 с призовым фондом $1,465,260). Победитель – Андрей Рублев. Финалист – Корентен Муте.

Аделаида (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Победитель – Андрей Рублев. Финалист – Ллойд Харрис.

Окленд (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Победитель – Уго Умбер. Финалист – Бенуа Пэр.

Australian Open (Grand Slam с призовым фондом A$32,846,000). Победитель – Новак Джокович. Финалист – Доминик Тим.

Премьерный розыгрыш командного турнира ATP Cup с 15-миллионным призовым фондом и солидными очками в рейтинг АТР (максимум 750 баллов) собрал в Перте, Брисбене и Сиднее восьмерых игроков топ-10, включая Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Логично, что именно Джокович и Надаль дошли до финала, убрав со своего пути мощные команды Канады (Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов), России (Даниил Медведев, Карен Хачанов) и Австралии (Ник Кирьос, Алекс Де Минаур). Хотя у испанца была более мощная и статусная поддержка в лице 10-й ракетки мира Роберто Баутисты-Агута и опытного парника Фелисиано Лопеса, командными усилиями одолеть Джокович Рафа не смог. Новак сначала в очной битве с Надалем сравнял счет (6:2, 7:6), а затем в паре с Виктором Троицки принес Сербии решающую победу над Пабло Карреньо-Буста и Фелисиано Лопесом (6:3, 6:4).

Тем временем в регулярных турнирах всех разрывает Андрей Рублев, который очень хотел сыграть на АТР Cup, но формат командного турнира подразумевал участие в Австралии двух топ-игроков от каждой страны, а Рублев, несмотря на пребывание в топ-25 мирового рейтинга, на тот момент был №3 в сборной России. Москвич на эту досадную ситуацию отреагировал так, как и должен реагировать профессионал – в Дохе Рублев на пути к финалу не проиграл ни одного сета, а в матче за титул уверенно разобрался с сенсационным квалифайером Корентеном Муте (6:2, 7:6).

Сэкономленные силы в Катаре Рублев на следующей неделе конвертировал в еще один титул – теперь уже на новом турнире в Аделаиде. На австралийском харде ключевой матч россиянин выиграл в полуфинале у Феликса Оже-Альяссима (7:6, 6:7, 6:4). В финале под руку горячему Рублеву попался Ллойд Харрис – 6:3, 6:0.

Relentless from Rublev! ????@AndreyRublev97 defeats Harris 6-3, 6-0 to win his 8th straight match and 2nd consecutive title.#AdelaideTennis pic.twitter.com/YjVcwYwqVy — Tennis Channel (@TennisChannel) January 18, 2020

К старту Australian Open Джокович подошел в настолько безупречной форме, что многие поспешили заранее объявить серба 8-кратным чемпионом Мельбурна.

Защиту титула второй номер посева начал с небольшой заминки в матче с Яном-Леннардом Штруффом (7:6, 6:2, 2:6, 6:1), но в дальнейшем с каждой новой стадией интриги в матчах Джоковича становился все меньше. Новак до финала больше не проиграл ни одного сета, включая и полуфинал против Роджера Федерера (7:6, 6:4, 6:3), у которого не хватило сил и здоровья навязать борьбу сербу после невероятно драматичных матчей с Джоном Миллманом и Теннисом Сандгреном.

А в финале Джоковича ждал не Рафаэль Надаль, а Доминик Тим. Австриец со своим брутальным атакующим теннисом убрал Надаля в четвертьфинале (7:6, 7:6, 4:6, 7:6), а в полуфинале переломил ход матча с Александром Зверевым (3:6, 6:4, 7:6, 7:6). Тим впервые вышел в финал негрунтового Шлема и не считался тем, кто в 5-сетовом матче способен обыграть Джоковича на его территории.

Но Тим отбросил в сторону мнения скептиков и чуть не оставил фаворита без титула! Австриец вел 2:1 по сетам и был в одном мяче от того, чтобы в четвертой партии взять подачу фаворита. Однако Джокович неспроста считается одним из самых ментально непробиваемых теннисистов в истории – до конца матча Новак больше не отдал Тиму ни одного важного розыгрыша и стал 17-кратным чемпионом мэйджоров, еще больше усилив давление на Федерера и Надаля.

Февраль: Монфис берет два титула и обыгрывает всех…кроме Джоковича

Все турниры месяца в ATP-туре:

Монпелье (АТР-250 с призовым фондом €606,350). Титул – Гаэль Монфис (Франция). Финалист – Вашек Поспишил (Канада).

Пуна (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Титул – Иржи Веселы (Чехия). Финалист – Егор Герасимов (Беларусь).

Кордоба (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Титул – Кристиан Гарин (Чили). Финалист – Диего Шварцман (Аргентина).

Роттердам (АТР-500 с призовым фондом €2,155,295). Титул – Гаэль Монфис (Франция). Финалист – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Нью-Йорк (АТР-250 с призовым фондом $804,180). Титул – Кайл Эдмунд (Великобритания). Финалист – Андреас Сеппи (Италия).

Буэнос-Айрес (АТР-250 с призовым фондом $696,280). Титул – Каспер Рууд (Норвегия). Финалист – Педро Соуза (Португалия).

Рио-да-Жанейро (АТР-500 с призовым фондом $1,915,485). Титул – Кристиан Гарин (Чили). Финалист – Джанлука Маджер (Италия).

Марсель (АТР-250 с призовым фондом €769,670). Титул – Стефанос Циципас (Греция). Финалист – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Делрей Бич (АТР-250 с призовым фондом $673,655). Титул – Райли Опелка (США). Финалист – Йосихито Нисиока (Япония).

Дубай (АТР-500 с призовым фондом $2,950,420). Титул – Новак Джокович (Сербия). Финалист – Стефанос Циципас (Греция).

Акапулько (АТР-500 с призовым фондом $2,000,845). Титул – Рафаэль Надаль (Испания). Финалист – Тэйлор Фриц (США).

Сантьяго (АТР-250 с призовым фондом $674,730). Титул – Тьяго Сейбот (Бразилия). Финалист – Каспер Рууд (Норвегия).

После бурного старта сезона в Австралии ATP-тур проводит сверхнасыщенный февраль, еще не подозревая, какое испытание ждет мир тенниса впереди.

А пока главным ньюсмейкером становится Гаэль Монфис – бойфренд Элины Свитолиной набирает великолепную форму и последовательно берет титулы в Монпелье и Роттердаме, продлевая свою серию с финалами на турнирах АТР до невероятных 16-ти лет.

✅ 9 match winning streak

✅ Back to back ATP Tour titles

✅ Back to back in Rotterdam@Gael_Monfils | @abnamrowtt pic.twitter.com/Gy29A0FsZ9 — ATP Tour (@atptour) February 16, 2020

Кажется, только Монфис сейчас способен остановить Джоковича – к полуфинальному матчу в Дубае француз подходит с потрясающей серией из 24 подряд выигранных сетов. Гаэль громит Новака в первом сете и ведет 3:1 во второй партии – неужели после 16-ти поражений подряд от Джоковича Монфис, наконец, прервет эту катастрофическую серию? Прости, Гаэль, но не в этот раз – Джокович быстро сравнивает счет, на тайбрейке при тройном матч-боле включает свой легендарный режим и психологически уничтожает Монфиса в решающем сете. Ничего более драматичного в 2020 году мы не видели.

В финале Джокович спокойно обыграл Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4) и ушел на карантин с тремя титулами и невероятным победным «стриком» из 18-ти матчей.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Novak Djokovic 18-0 in 2020<br><br>Wins ATP Cup, Australian Open, Dubai<br><br>Seven Top 10 wins: Monfils, Medvedev, Nadal, Federer, Thiem, Monfils, Tsitsipas<br><br>Three more Top 20 wins: Shapovalov, Schwartzman, Khachanov <a href="https://t.co/HVvm7jeRkT">pic.twitter.com/HVvm7jeRkT</a></p>— Christopher Clarey (@christophclarey) <a href="https://twitter.com/christophclarey/status/1233838789400891394?ref_src=twsrc%5Etfw">February 29, 2020</a></blockquote>

Свой титул до наступления активной фазы пандемии COVID-19 успел взять и Рафаэль Надаль. Грунтовому королю не довелось в Акапулько встретится с Александром Зверевым, Стэном Вавринкой или Ником Кирьосом, а самыми статусными жертвами Надаля на пути к третьему титулу в Мексике стали Григор Димитров и Тэйлор Фриц.

2️⃣0️⃣0️⃣5️⃣: @RafaelNadal becomes youngest ever Acapulco champion.

2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣: Nadal becomes oldest ever @AbiertoTelcel champion????



Pasan los años, pero la PASÍON, la ILUSIÓN y el ESFUERZO siguen siendo los mismos. ENHORABUENA @RafaelNadal‼️ pic.twitter.com/nne91bsRVo — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) March 1, 2020

АТР-тур возвращается 22 августа на перенесенном из Цинциннати Мастерсе в Нью-Йорке. Всего до конца года пройдут 13 турниров, включая US Open (31 августа – 13 сентября), Ролан Гаррос (27 сентября – 11 октября) и Итоговый чемпионат АТР в Лондоне (15-22 ноября). Приготовьтесь – элитного тенниса в ближайшее время будет очень много!