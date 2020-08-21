  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стэн Вавринка стал первым финалистом турнира в Праге
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стэн Вавринка стал первым финалистом турнира в Праге

Теннис
(1 голосов)

Поединок прошел в трехсетовом формате

Стэн Вавринка стал первым финалистом турнира в Праге
Новина українською

Трёхкратный победитель соревнований "Большого шлема" швейцарец Стэн Вавринка, посеянный на турнире в Праге (Чехия) под первым номером, вышел в финал, обыграв хозяина кортов Михаэла Врбенски, получившего уайлд-кард от организаторов.

Стэн Вавринка - Михаэл Врбенски 5:7, 6:3, 6:3

Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.

В финале соревнований с призовым фондом € 137 560 Вавринка поспорит с победителем поединка Аслан Карацев (Россия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, 3).

Соревнования в столице Чехии завершатся 22 августа. Сезон в ATP-туре возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стэн Вавринка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...