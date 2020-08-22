Серена Уильямс: Я не хотела жить в гостинице, потому что у меня проблемы с легкими

Легенда мирового тенниса, американка Серена Уильямс прокомментировала решение поселиться в отдельном доме на время Открытого чемпионата США. Ее слова цитирует asapsports.com:

"Я не хотела жить в гостинице, потому что у меня проблемы с легкими и для меня это был бы серьезный риск. В доме я могу контролировать обстановку. Горничные не приходят, ничего такого. У меня настоящие проблемы со здоровьем, и нужно было максимально себя успокоить, чтобы вообще выступить в Нью-Йорке.

Существуют правила, чтобы люди не выходили из дома и не ходили по клубам и ресторанам. Я считаю, что это правильно, потому что, к сожалению, некоторым не сидится. А у меня проблемы со здоровьем, поэтому хочется уверенности, что все соблюдают правила" - сказала она.