Новак Джокович о US Open: Я принял решение несколько месяцев назад, потому что хотел восстановить сезон на харде

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свое решение о выступлении на Открытом чемпионате США. Его слова цитирует yahoo.com:

"Я принял решение несколько месяцев назад, потому что хотел восстановить сезон на харде, где мне наиболее комфортно. На этом покрытии я добился наибольших успехов. Я люблю US Open.

Но я не был полностью уверен, что приехать в Нью-Йорк получится, пока мы не прояснили некоторые вопросы - отмена карантина по возвращении в Европу и так далее. Я был близок к тому, чтобы не приехать. Все прояснилось, наверное, за неделю до прилета в Нью-Йорк" - сказал он.