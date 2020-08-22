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Новак Джокович о US Open: Я принял решение несколько месяцев назад, потому что хотел восстановить сезон на харде

Теннис
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Комментарий сербского теннисиста

Новак Джокович о US Open: Я принял решение несколько месяцев назад, потому что хотел восстановить сезон на харде
UA-Футбол
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свое решение о выступлении на Открытом чемпионате США. Его слова цитирует yahoo.com:

"Я принял решение несколько месяцев назад, потому что хотел восстановить сезон на харде, где мне наиболее комфортно. На этом покрытии я добился наибольших успехов. Я люблю US Open.

Но я не был полностью уверен, что приехать в Нью-Йорк получится, пока мы не прояснили некоторые вопросы - отмена карантина по возвращении в Европу и так далее. Я был близок к тому, чтобы не приехать. Все прояснилось, наверное, за неделю до прилета в Нью-Йорк" - сказал он.

Напомним, что ранее Серена Уильямс рассказала, почему выбрала отдельный дом на время Открытого чемпионата США.

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В статье: Новак Джокович us open
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