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Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира в США
Украинки выбывают из борьбы
Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок уступили в первом матче парного турнира Western & Southern Open (США).
На старте соревнований представительницы Украины проиграли польско-словацкому дуэту Святек/Кужмова.
Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу соперниц украинок. Сестры 2 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки. Их соперницы сделали 7 эйсов, не сделав ни одной "двойной".
Напомним, что сегодня ночью Даяна Ястремская в рамках одиночного разряда встретится с Винус Уильямс.
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