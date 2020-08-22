Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира в США

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок уступили в первом матче парного турнира Western & Southern Open (США).

На старте соревнований представительницы Украины проиграли польско-словацкому дуэту Святек/Кужмова.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу соперниц украинок. Сестры 2 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки. Их соперницы сделали 7 эйсов, не сделав ни одной "двойной".

Напомним, что сегодня ночью Даяна Ястремская в рамках одиночного разряда встретится с Винус Уильямс.