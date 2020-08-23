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WTA. Western&Southern Open. Даяна Ястремская в тяжелом поединке победила Винус Уильямс. Видео

Теннис
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Украинка шагает дальше

WTA. Western&Southern Open. Даяна Ястремская в тяжелом поединке победила Винус Уильямс. Видео
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Украинская теннисистка, 25-я ракетка мира Даяна Ястремская победила в первом круге турнира Western & Southern Open (Нью-Йорк). В стартовом матче наша соотечественница одолела американку Винус Уильямс (WTA №65).

Счет встречи 2-1 (5-7; 6-2; 7-5) в пользу украинской теннисистки. Ястремская за игру оформила 9 подач на вылет, реализовала 5 из 10 брейков и допустила 7 двойных ошибок. Ее соперница сделала 6 эйсов, реализовала 3 из 14 брейков при 8 двойных ошибках.

В 1/16 финала Ястремская встретится с еще одной американкой Бернардой Перу (WTA №61).

Напомним, что ранее Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта.

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В статье: Даяна Ястремская Винус Уильямс
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