WTA. Western&Southern Open. Даяна Ястремская в тяжелом поединке победила Винус Уильямс. Видео

Украинская теннисистка, 25-я ракетка мира Даяна Ястремская победила в первом круге турнира Western & Southern Open (Нью-Йорк). В стартовом матче наша соотечественница одолела американку Винус Уильямс (WTA №65).

Счет встречи 2-1 (5-7; 6-2; 7-5) в пользу украинской теннисистки. Ястремская за игру оформила 9 подач на вылет, реализовала 5 из 10 брейков и допустила 7 двойных ошибок. Ее соперница сделала 6 эйсов, реализовала 3 из 14 брейков при 8 двойных ошибках.

В 1/16 финала Ястремская встретится с еще одной американкой Бернардой Перу (WTA №61).