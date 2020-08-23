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Даяна Ястремская: Я пыталась играть проще, стала немного спокойнее и начала принимать правильные решения

Теннис
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Комментарий украинки

Даяна Ястремская: Я пыталась играть проще, стала немного спокойнее и начала принимать правильные решения
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №25) прокомментировала победу в первом круге турнира в Нью-Йорке (США).

"Я очень рада, что выиграла, но также и расстроена, потому что в первом сете у меня были очень хорошие шансы. Но потом я подвернула лодыжку и, если честно, полностью переключилась. Я начала думать о боли, как я ее подвернула и что будет дальше.

После первого гейма во второй партии я действительно хотела сняться с матча. Но в следующем гейме, когда я подавала, я сказала себе, что не буду сниматься, что буду играть до конца. Не важно, как закончится игра, но нужно завершить поединок. Мне правда нужно было справляться с болью.

Я пыталась играть проще, стала немного спокойнее и начала принимать правильные решения. Я не фокусировалась на какой-то особой игре, потому что знала, что не могу хорошо двигаться сейчас. Просто начала возвращать мяч на ту сторону и это стало решающим фактором" - сказала она.

Напомним, что ранее Александр Поветкин нокаутировал Уайта.

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В статье: Даяна Ястремская
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