Тренер Ястремской прокомментировал травму своей подопечной. Фото

Тренер украинской теннисистки Дайаны Ястремской (WTA №25) Саша Бажин прокомментировал травму своей подопечной во время игры против американки Винус Уильямс (WTA №69) на турнире в Нью-Йорке. Соответствующий комментарий он оставил на своей официальной странице в Instagram.

"Я всегда частью своей работы защищать моего игрока, поэтому просто оставлю это здесь" - написал он, добавив фото.