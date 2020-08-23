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Тренер Ястремской прокомментировал травму своей подопечной. Фото

Теннис
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Действительно жуткое зрелище

Тренер Ястремской прокомментировал травму своей подопечной. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Тренер украинской теннисистки Дайаны Ястремской (WTA №25) Саша Бажин прокомментировал травму своей подопечной во время игры против американки Винус Уильямс (WTA №69) на турнире в Нью-Йорке. Соответствующий комментарий он оставил на своей официальной странице в Instagram.

"Я всегда частью своей работы защищать моего игрока, поэтому просто оставлю это здесь" - написал он, добавив фото.

Тренер Ястремской прокомментировал травму своей подопечной. Фото - изображение 1

Напомним, что Ястремская прокомментировала победу в первом круге турнира в Нью-Йорке.

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В статье: Даяна Ястремская Саша Бажин
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