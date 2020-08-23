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Тренер Ястремской прокомментировал травму своей подопечной. Фото
Действительно жуткое зрелище
Тренер украинской теннисистки Дайаны Ястремской (WTA №25) Саша Бажин прокомментировал травму своей подопечной во
"Я всегда частью своей работы защищать моего игрока, поэтому просто оставлю это здесь" - написал он, добавив фото.
Напомним, что Ястремская
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