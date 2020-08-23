Виктория Азаренко: Мне очень нравится быть на корте, такого уже давно не было

Легенда мирового тенниса, белоруска Виктория Азаренко рассказала о своих впечатлениях от победы в первом круге турнира в Нью-Йорке над хорваткой Донной Векич. Ее слова цитирует сайт WTA:

"Я очень рада выиграть матч. Я не так много играла, но мне все равно было очень важно наконец преодолеть этот рубеж, суметь довести матч до победного конца и сильно сыграть всю встречу.

Сегодня я не очень задумывалась о Лексингтоне. Там был мой первый турнир, и все кончилось не в мою пользу, но я чувствовала, что к концу вошла в ритм. Сейчас я начала с того, над чем работала, попыталась это использовать и начать играть лучше. Просто когда играешь против Винус Уильямс, уже поздно входить в игру при счете 3:6, 0:4. Там у меня не сложилось, но от того матча я вынесла то, что, возможно, поможет мне в будущем, хорошо, для меня это определенный рост, от этого можно отталкиваться.

Прошлый год был для меня совсем другим. Думаю, главная разница в том, что мне очень нравится быть на корте, такого уже давно не было" - сказала она.