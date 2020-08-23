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Элиз Корне выполнила удар дня на турнире в Нью-Йорке. Видео
Хорошая комбинация
Французская теннисистка Элиз Корне (WTA №60) выполнила удар дня на турнире в Нью-Йорке (США). В матче против местной теннисистки Кэти МакНэлли (WTA №124) Корне разыграла комбинацию, которую признали лучшей в туре.
Видео:
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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