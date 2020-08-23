Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Стаховский празднует День флага у посольства Украины в Чехии. Видео
На чужбине с Украиной в сердце
Украинский теннисист Сергей Стаховский присоединился к празднованию Дня флага. Сделал это он у посольства Украины в Чехии. Соответствующее видео спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее звезды
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...