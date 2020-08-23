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Сергей Стаховский празднует День флага у посольства Украины в Чехии. Видео

Теннис
(1 голосов)

На чужбине с Украиной в сердце

Сергей Стаховский празднует День флага у посольства Украины в Чехии. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский присоединился к празднованию Дня флага. Сделал это он у посольства Украины в Чехии. Соответствующее видео спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее звезды украинского спорта поздравили страну с праздником.

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В статье: Сергей Стаховский
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