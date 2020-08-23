Сергей Стаховский празднует День флага у посольства Украины в Чехии. Видео

Украинский теннисист Сергей Стаховский присоединился к празднованию Дня флага. Сделал это он у посольства Украины в Чехии. Соответствующее видео спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее звезды украинского спорта поздравили страну с праздником.