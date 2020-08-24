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Плишкова и Кенин проиграли стартовые матчи на турнире в Нью-Йорке

Теннис
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Два лидера посева сенсационно вылетают на старте.

Плишкова и Кенин проиграли стартовые матчи на турнире в Нью-Йорке
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Первая ракетка Western & Southern Open Каролина Плишкова в первом официальном матче за 6 месяцев в двух сетах уступила 41-й ракетке мира из России Веронике Кудерметовой (5:7, 4:6).

Плишкова подала 11 эйсов, но при этом совершила 9 двойных ошибок и выиграла всего 11 из 36 очков на второй подаче. На приеме Каролина заработала всего 2 брейк-поинта против 13 у соперницы.

Обидчицей Софии Кенин во втором круге турнира Premier 5 стала 60-я ракетка мира Ализе Корне (6:1, 7:6). Во втором сете у Кенин был шанс переломить ход матча – София отыгралась со счета 2:5 и спасла двойной матч-бол, но на тайбрейке не реализовала два сет-бола.

После поражений Плишковой и Кенин самой рейтинговой теннисисткой в Нью-Йорке стала Серена Уильямс, которая во втором раунде сегодня сыграет с Аранчей Рус.

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В статье: Каролина Плишкова София Кенин
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