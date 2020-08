Плишкова и Кенин проиграли стартовые матчи на турнире в Нью-Йорке

Первая ракетка Western & Southern Open Каролина Плишкова в первом официальном матче за 6 месяцев в двух сетах уступила 41-й ракетке мира из России Веронике Кудерметовой (5:7, 4:6).

An incredible @CincyTennis win for Veronika Kudermetova! The Russian upsets No.1 seed Karolina Pliskova 7-5, 6-4. pic.twitter.com/jszh5g2P3X

Плишкова подала 11 эйсов, но при этом совершила 9 двойных ошибок и выиграла всего 11 из 36 очков на второй подаче. На приеме Каролина заработала всего 2 брейк-поинта против 13 у соперницы.

Обидчицей Софии Кенин во втором круге турнира Premier 5 стала 60-я ракетка мира Ализе Корне (6:1, 7:6). Во втором сете у Кенин был шанс переломить ход матча – София отыгралась со счета 2:5 и спасла двойной матч-бол, но на тайбрейке не реализовала два сет-бола.

Advancing into the third round ⏩ @alizecornet!



She defeats No.2 seed Kenin, 6-1, 7-6(7) at @CincyTennis. pic.twitter.com/HMvhsuoIzq