Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как Ястремская в Нью-Йорке обыграла экс-первую ракетку мира. ВИДЕО
Обзор победного матча украинки против легендарной Винус Уильямс (6:7, 6:2, 7:5).
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