Травма не помеха. Ястремская прорвалась в третий раунд турнира в Нью-Йорке

Во втором раунде перенесенного в Нью-Йорк турнира Premier 5 в Цинциннати Даяна Ястремская за 2 часа и 5 минут справилась с 61-й ракеткой мира из США Бернардой Пера.

Первый сет украинка вытащила со счета 3:5, но во второй партии не удержала преимущество после раннего брейка. В решающем сете Ястремская повела 5:2 и закрыла матч на приеме после неудачной попытки подать на выход в 1/8 финала.

По ходу матча с Перой Ястремская неоднократно обращалась за медицинской помощью. Травму ноги Даяна получила в матче первого раунда против Винус Уильямс.

За выход в четвертьфинал Western & Southern Open Даяна Ястремская сыграет с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой, которая во втором круге вырвала победу у Каролины Муховой (6:7, 6:4, 6:2).

Нью-Йорк. WTA Premier 5 с призовым фондом $2,250,829. 2-й раунд

Бернарда Пера (США) – Даяна Ястремская (Украина, 16) – 6:7, 6:4, 3:6