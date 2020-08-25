  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович в Нью-Йорке выиграл 19-й матч подряд
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович в Нью-Йорке выиграл 19-й матч подряд

Теннис
(1 голосов)

Серб по-прежнему непобедим в 2020 году.

Джокович в Нью-Йорке выиграл 19-й матч подряд
Новина українською

Во втором раунде перенесенного в Нью-Йорк Мастерса в Цинциннати Новак Джокович за 1 часа и 40 минут в двух сетах (7:6, 6:4) обыграл 72-ю ракетку мира Ричардаса Беранкиса. Серб провел первый официальный матч с 29 февраля, когда в финале турнира в Дубае обыграл Стефаноса Циципаса.

На пути к победе Джокович подал 8 эйсов, совершил 7 двойных ошибок, реализовал 4 из 7 брейк-поинтов и проиграл 3 гейма на своей подаче.

Продлить свою победную серию до 20-ти матчей Новак Джокович попробует в противостоянии с американцем Теннисом Сандгреном.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Ричардас Беранкис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...