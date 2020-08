Джокович в Нью-Йорке выиграл 19-й матч подряд

Во втором раунде перенесенного в Нью-Йорк Мастерса в Цинциннати Новак Джокович за 1 часа и 40 минут в двух сетах (7:6, 6:4) обыграл 72-ю ракетку мира Ричардаса Беранкиса. Серб провел первый официальный матч с 29 февраля, когда в финале турнира в Дубае обыграл Стефаноса Циципаса.

На пути к победе Джокович подал 8 эйсов, совершил 7 двойных ошибок, реализовал 4 из 7 брейк-поинтов и проиграл 3 гейма на своей подаче.

19 and counting... ????@DjokerNole's 2020 remains perfect on the court as he defeats Ricardas Berankis 7-6 6-4 to reach the round of 16 at #CInCyTENNIS pic.twitter.com/RRNl7EIY5x