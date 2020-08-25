  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Серена Уильямс отыграла подачу на матч и продолжила борьбу в Нью-Йорке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серена Уильямс отыграла подачу на матч и продолжила борьбу в Нью-Йорке

Теннис
(1 голосов)

Экс-первая ракетка мира чудом избежала участи Каролины Плишковой и Софии Кенин.

Серена Уильямс отыграла подачу на матч и продолжила борьбу в Нью-Йорке
Новина українською

После вылета двух лидеров посева Серена Уильямс стала самой рейтинговой теннисисткой на перенесенном в Нью-Йорке турнире Premier 5 в Цинциннати. В первом матче легендарная американка за 3 часа и 1 минуту справилась с 72-й ракеткой мира из Нидерландов Аранчей Рус – 7:6, 3:6, 7:6.

Уильямс-младшая во втором сете вела 5:2, однако ухитрилась отдать четыре гейма подряд. Рус при счете 6:5 подавала на выход в третий круг, но так и не смогла добраться до матч-болов. На тайбрейке Серена быстро выиграла 7 очков подряд и оформила свою третью победу после возобновления WTA-тура.

Путевку в четвертьфинал Western & Southern Open Серена Уильямс разыграет в матче с первой ракеткой Греции Марией Саккари.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серена Уильямс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...