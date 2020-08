Серена Уильямс отыграла подачу на матч и продолжила борьбу в Нью-Йорке

После вылета двух лидеров посева Серена Уильямс стала самой рейтинговой теннисисткой на перенесенном в Нью-Йорке турнире Premier 5 в Цинциннати. В первом матче легендарная американка за 3 часа и 1 минуту справилась с 72-й ракеткой мира из Нидерландов Аранчей Рус – 7:6, 3:6, 7:6.

Уильямс-младшая во втором сете вела 5:2, однако ухитрилась отдать четыре гейма подряд. Рус при счете 6:5 подавала на выход в третий круг, но так и не смогла добраться до матч-болов. На тайбрейке Серена быстро выиграла 7 очков подряд и оформила свою третью победу после возобновления WTA-тура.

.@serenawilliams battles her way into the round of 16!



Defeats Rus 7-6(7), 3-6, 7-6(0).#CInCyTENNIS pic.twitter.com/oRrKAvDwxJ