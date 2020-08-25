Свитолина получила от Зеленского государственную награду

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 29-го Дня Независимости страны «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм» наградил Элину Свитолину орденом «За заслуги» II степени. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента Украины.

Три года назад бывший президент Украины Петр Порошенко наградил Свитолину орденом «За заслуги» III степени. В том сезоне уроженка Одессы поднялась на рекордную в истории страны третью позицию в рейтинге WTA

Элина Свитолина – победительница 14 турниров АТР, двукратная полуфиналистка турниров Большого шлема и экс-третья ракетка мира.