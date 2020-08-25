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Свитолина и Ястремская заявлены на турнире в Риме
Он стартует 14 сентября
Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены в списке участниц турнира в Риме, который пройдет с 14 по 20 сентября. В прошлом сезоне Ястремская проиграла на "Internazionali BNL d'Italia" в первом круге, а Свитолина - во втором.
В заявочном листе итальянского "Премьера" находятся все теннисистки из топ-40 рейтинга кроме китаянки Ван Цян (WTA 29).
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Источник:Большой теннис Украины
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