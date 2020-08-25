Свитолина и Ястремская заявлены на турнире в Риме

Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены в списке участниц турнира в Риме, который пройдет с 14 по 20 сентября. В прошлом сезоне Ястремская проиграла на "Internazionali BNL d'Italia" в первом круге, а Свитолина - во втором.

В заявочном листе итальянского "Премьера" находятся все теннисистки из топ-40 рейтинга кроме китаянки Ван Цян (WTA 29).