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Свитолина и Ястремская заявлены на турнире в Риме

Теннис
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Он стартует 14 сентября

Свитолина и Ястремская заявлены на турнире в Риме
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Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены в списке участниц турнира в Риме, который пройдет с 14 по 20 сентября. В прошлом сезоне Ястремская проиграла на "Internazionali BNL d'Italia" в первом круге, а Свитолина - во втором.

В заявочном листе итальянского "Премьера" находятся все теннисистки из топ-40 рейтинга кроме китаянки Ван Цян (WTA 29).

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В статье: Элина Свитолина Даяна Ястремская
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