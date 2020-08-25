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Надаль может пропустить остаток сезона

Теннис
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Испанец может не выйти на корт в 2020 году

Надаль может пропустить остаток сезона
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не стал исключать, что он пропустит весь 2020 год. Вторая ракетка мира признался, что ещё не принял решение о будущем. Надаль ранее сообщил, что не приедет на US Open в Нью-Йорк из-за неблагоприятной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

"Я ещё не могу точно сказать. Я пока ещё думаю, смотрю, как всё развивается. Когда придёт время, я приму решение. Но сперва я всё обсужу с семьёй и моей командой. Вместе примем решение, которое будет для нас лучшим", — цитирует Надаля Eurosport.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в середине марта. Сезон возобновился в начале августа турниром WTA в Палермо (Италия). Сейчас в Нью-Йорке проходит «Мастерс», а следом начнётся US Open.

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В статье: Рафаэль Надаль
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