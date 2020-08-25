Надаль может пропустить остаток сезона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не стал исключать, что он пропустит весь 2020 год. Вторая ракетка мира признался, что ещё не принял решение о будущем. Надаль ранее сообщил, что не приедет на US Open в Нью-Йорк из-за неблагоприятной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

"Я ещё не могу точно сказать. Я пока ещё думаю, смотрю, как всё развивается. Когда придёт время, я приму решение. Но сперва я всё обсужу с семьёй и моей командой. Вместе примем решение, которое будет для нас лучшим", — цитирует Надаля Eurosport.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в середине марта. Сезон возобновился в начале августа турниром WTA в Палермо (Италия). Сейчас в Нью-Йорке проходит «Мастерс», а следом начнётся US Open.