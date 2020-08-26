Теннис
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Фиаско Ястремской в матче с Осакой на турнире в Нью-Йорке. ВИДЕО
Обзор поражения Даяны Ястремской от Наоми Осаки (3:6, 1:6) в матче третьего раунда турнира Premier 5 в США.
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