Серена Уильямс не подала на матч и покинула турнир в Нью-Йорке

На пути к четвертьфиналу Western & Southern Open Уильямс-младшая неожиданно не смогла обыграть 21-ю ракетку мира Марию Саккари. Матч продолжался 2 часа и 19 минут и завершился волевой победой гречанки (5:7, 7:6, 6:1).

Ключевой момент матча произошел в концовке второго сета, когда Серена после серии из четырех выигранных геймов подряд при счете 5:3 не подала на матч. На тайбрейке у американки был еще один шанс завершить игру, но она упустила преимущество в три мяча. В решающем сете Саккари повела 5:0, а затем с восьмого матч-бола оформила одну из крупнейших побед в карьере.

Таким образом, до 1/4 финала в Нью-Йорке не смогла дойти ни одна из трех лидеров посева. Статус самой рейтинговой теннисистки турнира перешел к Наоми Осаке, которая в четвертьфинале сыграет с Анетт Контавейт.