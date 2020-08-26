Нью-Йорк. Джокович выиграл 20-й матч подряд, Раонич выбил Маррея

Первая ракетка мира Новак Джокович в двух сетах разобрался с Теннисом Сандгреном (6:2, 6:4) и продлил свою беспроигрышную серию до 20 матчей. Серб во второй раз в карьере со старта сезона выиграл как минимум 20 поединок подряд – в 2011 году Джокович начал сезон с рекордных в истории 41 выигранного матча кряду.

За полуфинал на Western & Southern Open Новак Джокович сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруфом, который впервые добрался до этой стадии на Мастерсе и гарантировал себе дебют в топ-30.

Энди Маррей после громкой победы над Александром Зверевым без шансов проиграл Милошу Раоничу (2:6, 2:6). Канадец в каждом сете сделал по два брейка, а на своей подаче отыграл 2 брейк-поинта и подал 10 эйсов.

Четвертый сеяный Стефанос Циципас в 1/8 финала на двух тайбрейках (7:6, 7:6) справился с Джоном Иснером. В матче не было ни одного брейка.