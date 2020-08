Тренер Ястремской: Осака была лучшим игроком

Накануне Даяна Ястремская в третьем раунде турнира Premier 5 в Нью-Йорке со счетом 3:6, 1:6 проиграла экс-первой ракетке мира Наоми Осаке.

Наставник украинки Саша Бажин ранее работал с Осакой. В Твиттере он поздравили свою бывшую подопечную с успешной игрой.

"Поздравляю Наоми и ее команду. Сегодня на корте она была лучшим игроком. Удачи до конца турнира", - написал Бажин.

Congratulations to @naomiosaka and her team. She was the better player out there today and good luck for the rest of the tournament. #CInCyTENNIS