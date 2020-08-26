Стаховский разгромлен на челленджере в Праге

Обидчиком Стаховского в третьем круге стал №173 рейтинга АТР Таллон Грикспур. Матч продолжался всего 57 минут – 1:6, 1:6 не в пользу первой ракетки Украины.

В матче с голландцем Стаховский проиграл пять геймов на своей подаче, а на приеме упустил три брейк-поинта.

В Праге Стаховский заработал 2180 евро призовых и 10 очков в мировой рейтинг.