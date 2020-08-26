  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский разгромлен на челленджере в Праге
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский разгромлен на челленджере в Праге

Теннис
(1 голосов)

Сергей не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP Challenger Tour в столице Чехии.

Стаховский разгромлен на челленджере в Праге
Новина українською

Обидчиком Стаховского в третьем круге стал №173 рейтинга АТР Таллон Грикспур. Матч продолжался всего 57 минут – 1:6, 1:6 не в пользу первой ракетки Украины.

В матче с голландцем Стаховский проиграл пять геймов на своей подаче, а на приеме упустил три брейк-поинта.

В Праге Стаховский заработал 2180 евро призовых и 10 очков в мировой рейтинг.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ястремская разгромно проиграла Осаке и покинула турнир в Нью-Йорке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...