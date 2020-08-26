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Стаховский разгромлен на челленджере в Праге
Сергей не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP Challenger Tour в столице Чехии.
Обидчиком Стаховского в третьем круге стал №173 рейтинга АТР Таллон Грикспур. Матч продолжался всего 57 минут – 1:6, 1:6 не в пользу первой ракетки Украины.
В матче с голландцем Стаховский проиграл пять геймов на своей подаче, а на приеме упустил три брейк-поинта.
В Праге Стаховский заработал 2180 евро призовых и 10 очков в мировой рейтинг.
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