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Жеребьевка US Open состоится 27 августа

Теннис
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Турнир пропустит Надаль

Жеребьевка US Open состоится 27 августа
Новина українською

Жеребьёвка Открытого чемпионата США 2020 года состоится завтра, 27 августа. Начало запланировано на 19:00. Об этом сообщил журналист Лука Фиорино в своём "твиттере".

В этом году в связи с пандемией коронавируса на турнире отменена квалификация. Матчи основной сетки начнутся 31 августа. В женском одиночном разряде от участия в US Open уже отказались 27 теннисисток, включая действующую чемпионку канадку Бьянку Андрееску. В прошлогоднем финале она победила американку Серену Уильямс.

У мужчин от защиты титула отказался испанец Рафаэль Надаль. В Нью-Йорке также не сыграет 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер, досрочно завершивший сезон.

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В статье: US Open-2020
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