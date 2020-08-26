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Ястремская обиделась на Бажина, потому что тот поздравил её соперницу

Теннис
(2 голосов)

Украинка недовольна похвалой соперници

Ястремская обиделась на Бажина, потому что тот поздравил её соперницу
Новина українською

Бывший спарринг-партнёр Серены Уильямс, Виктории Азаренко, Каролины Возняцки и тренер Наоми Осаки Саша Бажин поздравил японскую теннисистку с победой над своей нынешней подопечной украинкой Даяной Ястремской.

В третьем круге турнира категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк, Ястремская уступила Осаке со счётом 3:6, 1:6.

"Мои поздравления Наоми и её команде. Сегодня она была лучше, желаю удачи в оставшейся части турнира", — написал Бажин на своей странице в "Твиттере".

Комментарий не остался без внимания Ястремской.

"Всегда думала, что в твоих глазах я остаюсь лучшим игроком на корте, даже если проиграю", — с обидой ответила украинка.

В четвертьфинале Осака сыграет с 12-й сеяной – эстонкой Анетт Контавейт.

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В статье: Серена Уильямс Даяна Ястремская
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