Ястремская обиделась на Бажина, потому что тот поздравил её соперницу

Бывший спарринг-партнёр Серены Уильямс, Виктории Азаренко, Каролины Возняцки и тренер Наоми Осаки Саша Бажин поздравил японскую теннисистку с победой над своей нынешней подопечной украинкой Даяной Ястремской.

В третьем круге турнира категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк, Ястремская уступила Осаке со счётом 3:6, 1:6.

"Мои поздравления Наоми и её команде. Сегодня она была лучше, желаю удачи в оставшейся части турнира", — написал Бажин на своей странице в "Твиттере".

Комментарий не остался без внимания Ястремской.

"Всегда думала, что в твоих глазах я остаюсь лучшим игроком на корте, даже если проиграю", — с обидой ответила украинка.

В четвертьфинале Осака сыграет с 12-й сеяной – эстонкой Анетт Контавейт.