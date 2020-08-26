Элизе Мертенс вышла в полуфинал турнира в Нью-Йорке

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс на турнире в Нью-Йорке обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал.

Элизе Мертенс - Джессика Пегула 6:1, 6:3

В этом году бельгийка вышла в четвертьфинал в Шэньчжэне (все побежденные соперницы ниже топ-100), четвертьфинал в Хобарте (все побежденные соперницы ниже топ-60), 1/8 финала Australian Open (все побежденные соперницы ниже топ-70) и финал в Праге (все побежденные соперницы ниже топ-60).

За карьеру у Мертенс 13 побед над топ-20 (при 37 поражениях) и шесть – над топ-10 (при 17 поражениях). Сама она на данный момент – 22-я ракетка мира.