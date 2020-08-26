Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марченко снялся с ATP Challenger Tour в Корденонсе
Турнир стартует 31 августа
Украинский теннисист Иллья Марченко не выступит на "челленджере" в Корденонсе.
Ранее он рассказал, что вновь начал испытывать проблемы с плечом.
Напомним, что в середине августа Илья не стартовал на турнире ATP Challenger Tour в Праге, а затем снялся с соревнований в Триесте.
Cordenons update:— Other List Updates (@OtherLists) August 26, 2020
OUT: Taberner, Marchenko
IN: Olivo, Broady
Next: Zapata Miralles
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...