Марченко снялся с ATP Challenger Tour в Корденонсе

Украинский теннисист Иллья Марченко не выступит на "челленджере" в Корденонсе.

Ранее он рассказал, что вновь начал испытывать проблемы с плечом.

Напомним, что в середине августа Илья не стартовал на турнире ATP Challenger Tour в Праге, а затем снялся с соревнований в Триесте.

Cordenons update:

OUT: Taberner, Marchenko

IN: Olivo, Broady

Next: Zapata Miralles