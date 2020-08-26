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Марченко снялся с ATP Challenger Tour в Корденонсе

Теннис
(1 голосов)

Турнир стартует 31 августа

Марченко снялся с ATP Challenger Tour в Корденонсе
Новина українською

Украинский теннисист Иллья Марченко не выступит на "челленджере" в Корденонсе.

Ранее он рассказал, что вновь начал испытывать проблемы с плечом.

Напомним, что в середине августа Илья не стартовал на турнире ATP Challenger Tour в Праге, а затем снялся с соревнований в Триесте.

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В статье: Илья Марченко
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