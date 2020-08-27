Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста против насилия полиции

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поддержала бойкот команд НБА и снялась с турнира Premier 5 в знак протеста против действий полиции в отношении темнокожих. За несколько часов до своего решения японка в четвертьфинале обыграла Анетт Контавейт (4:6, 6:2, 7:5).

"Как темнокожая женщина я считаю, что есть дела важнее моего матча. Я не ожидаю, что мой отказ приведет к чему-нибудь радикальному, но если я смогу запустить обсуждение в спорте, который по большей части белый, я посчитаю это шагом в правильном направлении", - объяснила японка свое решение.

В полуфинале Western & Southern Open Наоми Осака должна была сыграть с Элизой Мертенс.