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Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста против насилия полиции
Японка отказалась выходить на корт.
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поддержала бойкот команд НБА и снялась с турнира Premier 5 в знак протеста против действий полиции в отношении темнокожих. За несколько часов до своего решения японка в четвертьфинале обыграла Анетт Контавейт (4:6, 6:2, 7:5).
"Как темнокожая женщина я считаю, что есть дела важнее моего матча. Я не ожидаю, что мой отказ приведет к чему-нибудь радикальному, но если я смогу запустить обсуждение в спорте, который по большей части белый, я посчитаю это шагом в правильном направлении", - объяснила японка свое решение.
August 27, 2020
В полуфинале Western & Southern Open Наоми Осака должна была сыграть с Элизой Мертенс.
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