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Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста против насилия полиции

Теннис
(3 голосов)

Японка отказалась выходить на корт.

Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста против насилия полиции
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Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поддержала бойкот команд НБА и снялась с турнира Premier 5 в знак протеста против действий полиции в отношении темнокожих. За несколько часов до своего решения японка в четвертьфинале обыграла Анетт Контавейт (4:6, 6:2, 7:5).

"Как темнокожая женщина я считаю, что есть дела важнее моего матча. Я не ожидаю, что мой отказ приведет к чему-нибудь радикальному, но если я смогу запустить обсуждение в спорте, который по большей части белый, я посчитаю это шагом в правильном направлении", - объяснила японка свое решение.

В полуфинале Western & Southern Open Наоми Осака должна была сыграть с Элизой Мертенс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Осака в Нью-Йорке в матче третьего раунда разгромила украинку Даяну Ястремскую.

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В статье: расизм Наоми Осака
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