Джокович и Циципас вышли в полуфинал Мастерса в Нью-Йорке

Новак Джокович легко продлил свою победную серию до 21-го матча, отдав лишь 4 гейма немцу Яну-Леннарду Штруффу (6:3, 6:1). Серб реализовал 5 из 9 брейк-поинтов и проиграл один гейм на своей подаче.

В своем 69-м полуфинале на Мастерсах Джокович сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который в матче с Даниилом Медведевым отыгрался со счета 1:6, 3:4 (брейк россиянина) – 1:6, 6:4, 6:3.

В нижней половине турнирной сетки Стефанос Циципас на отказе прошел Райлли Опелку (5:6 в первом сете), а Милош Раонич переломил ход матча против Филипа Крайиновича (4:6, 7:6, 7:5).