  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович и Циципас вышли в полуфинал Мастерса в Нью-Йорке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович и Циципас вышли в полуфинал Мастерса в Нью-Йорке

Теннис
(1 голосов)

Список претендентов на титул сокращается.

Джокович и Циципас вышли в полуфинал Мастерса в Нью-Йорке
Новина українською

Новак Джокович легко продлил свою победную серию до 21-го матча, отдав лишь 4 гейма немцу Яну-Леннарду Штруффу (6:3, 6:1). Серб реализовал 5 из 9 брейк-поинтов и проиграл один гейм на своей подаче.

В своем 69-м полуфинале на Мастерсах Джокович сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который в матче с Даниилом Медведевым отыгрался со счета 1:6, 3:4 (брейк россиянина) – 1:6, 6:4, 6:3.

В нижней половине турнирной сетки Стефанос Циципас на отказе прошел Райлли Опелку (5:6 в первом сете), а Милош Раонич переломил ход матча против Филипа Крайиновича (4:6, 7:6, 7:5).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...