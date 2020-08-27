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АТP и WTA на день приостановили турнир в Нью-Йорке
Мировой теннис поддержал протест.
Накануне команды НБА отказались выходить на матчи плей-офф из-за инцидента в штате Висконсин – полицейские несколько раз выстрелили в спину темнокожему Джейкобу Блейку, когда тот пытался сесть в свой автомобиль.
Позже стало известно, что из-за насилия полиции в отношении темнокожих экс-первая ракетка мира Наоми Осака снялась с полуфинального матча в Нью-Йорке против Элизы Мертенс.
Теперь же АТР и WTА совместно с Ассоциацией тенниса США объявили, что в четверг в Нью-Йорке играть не будут. Это решение означает, что финальные матчи Мастерса и турнира Premier 5 будут перенесены на субботу.
"Теннис коллективно занимает позицию против расового неравенства и социальной несправедливости", - говорится в заявлении организаций.