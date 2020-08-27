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Испанец Вердаско впервые за 17 лет пропустит турнир Большого шлема

Теннис
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Конец впечатляющей серии.

Испанец Вердаско впервые за 17 лет пропустит турнир Большого шлема
Новина українською

Фернандо Вердаско, занимающий в мировом рейтинге 52-ю позицию, снялся с Открытого чемпионата США. Его место в основной сетке досталось египтянину Мохамеду Сафвату.

36-летний Вердаско дебютировал на турнире Большого шлема на Уимблдоне 2003 года. С тех пор за 17 лет он поучаствовал в 67 мэйджорах подряд.

Персональный рекорд Вердаско на Шлемах – полуфинал Australian Open 2009 года. Также он три раза останавливался в 1/4 финала.

Фернандо Вердаско – 13-й теннисист, снявшийся с US Open. Список возглавляют Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября.

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В статье: Фернандо US Open-2020
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