Братья Брайаны объявили о завершении карьеры

Боб и Майк Брайаны, самый титулованный парный дуэт в истории мужского тенниса, официально завершил карьеру.

Братья Брайаны хотели поставить точку в профессиональных выступлениях на домашнем US Open, однако длительная пауза в сезоне, связанная с пандемией коронавируса, вынудила их отказаться от прощального аккорда.

Боб Брайан с учетом микста 23 раза побеждал на турнирах Большого шлема, у Майка на один титул меньше, но он является рекордсменом парного тенниса и по количеству недель в статусе первой ракетки мира, и по количеству титулов АТР (123).

Также в активе братьев Брайанов золото Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.