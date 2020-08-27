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Братья Брайаны объявили о завершении карьеры

Теннис
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Эпоха уходит.

Братья Брайаны объявили о завершении карьеры
Новина українською

Боб и Майк Брайаны, самый титулованный парный дуэт в истории мужского тенниса, официально завершил карьеру.

Братья Брайаны хотели поставить точку в профессиональных выступлениях на домашнем US Open, однако длительная пауза в сезоне, связанная с пандемией коронавируса, вынудила их отказаться от прощального аккорда.

Боб Брайан с учетом микста 23 раза побеждал на турнирах Большого шлема, у Майка на один титул меньше, но он является рекордсменом парного тенниса и по количеству недель в статусе первой ракетки мира, и по количеству титулов АТР (123).

Также в активе братьев Брайанов золото Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

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В статье: теннис
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