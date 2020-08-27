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Федерер отдохнул с семьей на яхте богатейшего человека Европы

Теннис
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Этой яхтой владеет бизнесмен Бернар Арно

Федерер отдохнул с семьей на яхте богатейшего человека Европы
Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер вместе со своей семьёй отдохнул на яхте бизнесмена Бернара Арно, сообщает Tennis World USA. Уроженец Базеля поплавал вместе с женой Миркой и их четырьмя детьми.

Арно — французский бизнесмен-миллиардер, президент и исполнительный директор группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. По данным Bloomberg и Forbes, Бернар является самым богатым человеком Европы. Его состояние оценивается в $ 85,3 млрд. В мировом рейтинге самых богатых бизнесменов француз занимает пятое место.

Федерер в июне перенёс операцию на колене. Роджер объявил, что пропустит остаток сезона и вернётся на корт не ранее начала 2021 года.

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В статье: Роджер Федерер
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