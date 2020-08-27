Осака сыграет в полуфинале турнира в Нью-Йорке

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака приняла решение всё же выйти на корт в полуфинале турнира в Нью-Йорке (США). Об этом она сообщила в специальном обращении, которое опубликовал в своём "твиттере" теннисный журналист Бен Роттенберг.

"Как известно, вчера я снялась с турнира в знак борьбы с расовой несправедливостью и продолжающимся насилием со стороны полиции.

Была готова без борьбы отдать сопернице место в следующем раунде, однако после длительных консультаций с WTA и USTA и их просьб приняла решение отыграть матч в пятницу.

Турнир решил отложить все матчи соревнований до пятницы. Считаю, такой шаг привлечёт внимание к вышеуказанным проблемам. Благодарю турнир и WTA за поддержку", — заявила Осака.

Соперницей Наоми в полуфинале будет бельгийка Элисе Мертенс. Бывшая первая ракетка мира ранее заявила, что отказывается сыграть в знак протеста против насилия полицейских.