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Осака вышла в финал турнира в Нью-Йорке

Теннис
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Её соперницей станет Виктория Азаренко

Осака вышла в финал турнира в Нью-Йорке
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Японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал турнира категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк.

В полуфинале Осака нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс.

Наоми Осака - Элисе Мертенс 6:2, 7:6 (7:5)

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. Осака 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Мертенс подала 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

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В статье: Наоми Осака
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