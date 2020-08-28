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Осака вышла в финал турнира в Нью-Йорке
Её соперницей станет Виктория Азаренко
Японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал турнира категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк.
В полуфинале Осака нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс.
Наоми Осака - Элисе Мертенс 6:2, 7:6 (7:5)
Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. Осака 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Мертенс подала 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.
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