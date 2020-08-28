  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас уступил Раоничу в полуфинале турнира в Нью-Йорке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас уступил Раоничу в полуфинале турнира в Нью-Йорке

Теннис
(1 голосов)

Милош выиграл два сета

Циципас уступил Раоничу в полуфинале турнира в Нью-Йорке
Новина українською

Канадский теннисист Милош Раонич вышел в финал турнира серии "Мастерс 1000", который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В полуфинале Раонич нанёс поражение представителю Греции Стефаносу Циципасу, посеянному под 4-м номером.

Милош Раонич - Стефанос Циципас 7:6 (7:5), 6:3

Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Раонич 12 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал единственный брейк. Циципас подал 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и упустил одну возможность взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Циципаса и Раонича в официальных матчах стал 2-0 в пользу канадского теннисиста.

За титул Раонич сыграет с победителем полуфинального матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас Милош Раонич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...