Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Людмила и Надежда Киченок узнали соперниц на US Open
Они выступят в парном разряде
Сегодня в Нью-Йорке состоялась жеребьевка US Open-2020 в женском парном разряде. Украину будут представлять сестры Людмила и Надежда Киченок.
В первом раунде соперницами украинок будет американо-бразильский дуэт Хэйли Картер/Луиза Стефани. В случае успеха во втором раунде украинки выйдут на победителя американского дерби Кори Гауфф/Кэтрин МакНэлли – Хэйли Баптист/Уитни Осуигве.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...