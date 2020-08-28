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Людмила и Надежда Киченок узнали соперниц на US Open

Теннис
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Они выступят в парном разряде

Людмила и Надежда Киченок узнали соперниц на US Open
Новина українською

Сегодня в Нью-Йорке состоялась жеребьевка US Open-2020 в женском парном разряде. Украину будут представлять сестры Людмила и Надежда Киченок.

В первом раунде соперницами украинок будет американо-бразильский дуэт Хэйли Картер/Луиза Стефани. В случае успеха во втором раунде украинки выйдут на победителя американского дерби Кори Гауфф/Кэтрин МакНэлли – Хэйли Баптист/Уитни Осуигве.

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В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок
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