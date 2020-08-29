Наоми Осака о финале турнира в Нью-Йорке: Это будет интересный матч

Японская теннисистка Наоми Осака (WTA №10) рассказала о своих ожиданиях от поединка против Виктории Азаренко (WTA №59) в финале турнира в Нью-Йорке (США). Ее слова цитирует пресс-служба WTA:

"Замечательно, что я получила возможность сыграть с Викой. Я встречалась с ней в прошлом году на Rolan Garros, но я знаю, что ее лучшее покрытие это хард, как и у меня. Это будет отличный матч.

Для меня до сих пор непривычно играть против теннисисток после шести месяцев только тренировок, но я думаю, это будет интересный финал" - сказала она.

Напомним, что финальный матч турнира в Нью-Йорке начнется сегодня в 18:00 по Киеву.