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Виктория Азаренко выполнила удар дня на турнире в Нью-Йорке. Видео

Теннис
(1 голосов)

Великолепная игра у сетки

Виктория Азаренко выполнила удар дня на турнире в Нью-Йорке. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WTA №59) выполнила удар дня на турнире в Нью-Йорке в матче против британки Йоханны Конты в полуфинале соревнований.

Видео:

Напомним, что ранее Наоми Осака рассказала об ожиданиях от финального матча против Азаренко.

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В статье: Виктория Азаренко
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