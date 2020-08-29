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Виктория Азаренко выполнила удар дня на турнире в Нью-Йорке. Видео
Великолепная игра у сетки
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WTA №59) выполнила удар дня на турнире в Нью-Йорке в матче против британки Йоханны Конты в полуфинале соревнований.
Видео:
Напомним, что ранее Наоми Осака
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