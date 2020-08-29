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Горячая новость: Наоми Осака снялась с финального матча в Нью-Йорке
Японка получила травму
Японская теннисистка Наоми Осака (WTA №10) снимается с финального матча турнира в Нью-Йорке (США). Причиной этому стала травма ноги. Ее слова цитирует CincyTennis:
"Мне очень жаль, что сегодня приходится сниматься из-за травмы. Вчера во время тай-брейка второго сета я потянула подколенное сухожилие на левой ноге, и оно не восстановилось за одну ночь, как я надеялась.
Это была эмоциональная неделя, и я хочу поблагодарить всех за поддержку" - сказала она.
Таким образом чемпионкой соревнований стала белоруска Виктория Азаренко. Это первый титул для нее с 2016 и девятый за всю карьеру.
Напомним, что ранее Азаренко