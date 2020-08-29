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Горячая новость: Наоми Осака снялась с финального матча в Нью-Йорке

Теннис
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Японка получила травму

Горячая новость: Наоми Осака снялась с финального матча в Нью-Йорке
UA-Футбол
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Японская теннисистка Наоми Осака (WTA №10) снимается с финального матча турнира в Нью-Йорке (США). Причиной этому стала травма ноги. Ее слова цитирует CincyTennis:

"Мне очень жаль, что сегодня приходится сниматься из-за травмы. Вчера во время тай-брейка второго сета я потянула подколенное сухожилие на левой ноге, и оно не восстановилось за одну ночь, как я надеялась.

Это была эмоциональная неделя, и я хочу поблагодарить всех за поддержку" - сказала она.

Таким образом чемпионкой соревнований стала белоруска Виктория Азаренко. Это первый титул для нее с 2016 и девятый за всю карьеру.

Напомним, что ранее Азаренко выполнила удар дня на турнире в Нью-Йорке.

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В статье: Наоми Осака Виктория Азаренко
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