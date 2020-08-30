Наоми Осака: У меня появились проблемы еще после моего первого матча

Японская теннисистка, 10-я ракетка мира Наоми Осака рассказала о своей травме, из-за которой не смогла сыграть в финале турнира в Нью-Йорке.

"У меня появились проблемы еще после моего первого матча. Это нормально, ведь я не играла шесть месяцев. Сильнее начало болеть во втором сете полуфинала, особенно на тай-брейке.

Я немного нервничаю перед выступлением на US Open, но в то же время я пытаюсь сказать самой себе, что я сама приняла решение здесь сыграть, поэтому мне не нужно переживать, я должна быть рада. Безусловно, я не хочу проиграть в первом же матче и даже думать об этом не хочу, но я знаю, что это возможно" - сказала она.