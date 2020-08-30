  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Наоми Осака: У меня появились проблемы еще после моего первого матча
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наоми Осака: У меня появились проблемы еще после моего первого матча

Теннис
(1 голосов)

Комментарий от финалистки турнира в Нью-Йорке

Наоми Осака: У меня появились проблемы еще после моего первого матча
UA-Футбол
Новина українською

Японская теннисистка, 10-я ракетка мира Наоми Осака рассказала о своей травме, из-за которой не смогла сыграть в финале турнира в Нью-Йорке.

"У меня появились проблемы еще после моего первого матча. Это нормально, ведь я не играла шесть месяцев. Сильнее начало болеть во втором сете полуфинала, особенно на тай-брейке.

Я немного нервничаю перед выступлением на US Open, но в то же время я пытаюсь сказать самой себе, что я сама приняла решение здесь сыграть, поэтому мне не нужно переживать, я должна быть рада. Безусловно, я не хочу проиграть в первом же матче и даже думать об этом не хочу, но я знаю, что это возможно" - сказала она.

Напомним, что Новак Джокович победил в финале турнира в Нью-Йорке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наоми Осака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...