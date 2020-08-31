Завацкая о дебюте на US Open: Знаю, что нужно делать на корте

Катарина Завацкая сегодня в матче первого раунда US Open против 11-й сеяной Елены Рыбакиной из Казахстана дебютирует в основной сетке на турнирах Большого шлема.

"Я хорошо знаю ее игру: хорошая подача и тактика игры в пару ударов. Мы ещё не обсуждали мою тактику с тренером, но я уже примерно знаю, что нужно делать на корте. И самое главное завтра – это делать и не сомневаться.

Я помню ее старт сезона, она очень здорово начала год! Но сейчас, мне кажется, тяжело сразу же войти в такой же ритм. Перерыв был довольно большим, и я не чувствую какой-то неуверенности в себе из-за сильного старта сезона. Сейчас совсем другая ситуация", - отметила Завацкая.

Матч между Завацкой и Рыбакиной пройдет на корте №9 пятым запуском. Теннисистки начнут встречу не ранее 01:30 по киевскому времени.