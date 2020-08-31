Теннис
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Кто побеждал на US Open за последние 10 лет. ВИДЕО
US Open-2020 стартует уже сегодня. Самое время вспомнить чемпионов последнего 10-летия.
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