Джокович догнал Надаля по количеству титулов на Мастерсах

В финале перенесенного в Нью-Йорк турнира АТР-1000 в Цинциннати Новак Джокович одержал волевую победу над Милошем Раоничем (1:6, 6:3, 6:4) и стал 35-кратным победителем Мастерсов.

По количеству титулов на турнирах этой категории Джокович догнал Рафаэля Надаля, который 25 из 35 Мастеров выиграл на грунте.

Если учитывать победы на турнирах Большого шлема, АТР Finals и Мастерсах, то Джокович увеличил свой отрыв от Надаля и Роджера Федерера – титул на Western & Southern Open стал для серба 57-м на турнирах элитной категории, в то время как у его преследователей по 54 победы.

Новак Джокович в среднем на один титул тратит 3,3 попытки. По этому показателю действующий лидер мирового рейтинга также опережает Надаля (3,4 турнира на титул) и Федерера (4,3).