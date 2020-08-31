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Стаховский выиграл первый матч на челленджере в Чехии
Волевая виктория.
В первом раунде турнира серии ATP Challenger Tour в Острове Сергей Стаховский в статусе 8-го сеяного в трех сетах (4:6, 6:4, 6:3) разобрался с канадцем Петером Полански, который в рейтинге АТР находится на 194-й позиции.
Переломным в матче стал второй сет, по ходу которого Стаховский отыграл пять брейк-поинтов, а затем при счете 5:4 взял гейм на приеме. В решающей партии киевлянин добил Полански брейком в восьмом гейме.
Следующим соперником Сергея Стаховского в Остраве станет Матс Мораинг или Ренцо Оливо.
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