Стаховский выиграл первый матч на челленджере в Чехии

В первом раунде турнира серии ATP Challenger Tour в Острове Сергей Стаховский в статусе 8-го сеяного в трех сетах (4:6, 6:4, 6:3) разобрался с канадцем Петером Полански, который в рейтинге АТР находится на 194-й позиции.

Переломным в матче стал второй сет, по ходу которого Стаховский отыграл пять брейк-поинтов, а затем при счете 5:4 взял гейм на приеме. В решающей партии киевлянин добил Полански брейком в восьмом гейме.

Следующим соперником Сергея Стаховского в Остраве станет Матс Мораинг или Ренцо Оливо.