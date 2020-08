Ястремская обратилась к болельщикам перед стартом на US Open

Из-за пандемии коронавируса US Open-2020 пройдет без болельщиков. По этому поводу Ястремская записала обращение к фанатам.

"Дорогие фанаты и болельщики, это очень грустно, что вы не можете быть здесь. Но мы знаем, что вы все также поддерживаете нас. Вас здесь нет, но вы в наших сердцах", - говорит вторая ракетка Украины.

Dear fans, and our supporters, we know it’s sad you can’t be here, but we still know you are supporting us ❤️ @WTA @usopen pic.twitter.com/txEsYz9R4E