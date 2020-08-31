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Наоми Осака может не сыграть стартовом матче US Open

Теннис
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У теннисистки травма

Наоми Осака может не сыграть стартовом матче US Open
Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака призналась, что не уверена в собственной готовности к US Open. Японка перед турниром "Большого шлема" принимала участие в "Мастерсе" в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. Там она дошла до финала, но отказалась от игры из-за травмы. В итоге титул завоевала Виктория Азаренко.

В первом круге US Open Осака должна сыграть с соотечественницей Мисаки Дои.

"Я не знаю, как всё будет. Я просто надеюсь, что у меня будет возможность играть, что мне хватит времени на восстановление. Пока есть такое чувство, что я получу ответы на вопросы после первого матча на US Open.

Если честно, я сейчас нахожусь в некотором стрессе. Но в то же время я чувствую, что нужно напомнить себе о главном. Я сама решила ехать сюда, поэтому не должно быть стресса. Мне нужно быть счастливой от того, что я вообще играю здесь в теннис", — цитирует Осаку Tennis 365.

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В статье: Наоми Осака
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